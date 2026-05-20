نجم أسود الرافدين أيمن حسين: مستعد للاعتزال فوراً بعد المونديال والمستحيل غير موجود رغم الصعوبة

شفق نيوز - متابعة

اعتبر نجم الكرة العراقية أيمن حسين، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2026 إنجازاً بحد ذاته بعد غياب دام أربعة عقود، معرباً عن ثقته بقدرة "أسود الرافدين" على مقارعة كبار المجموعة، فيما أبدى مرونة تامة للاعتزال فوراً بعد البطولة مدفوعاً بشغفه وبلوغه الحلم التاريخي الأكبر.

الاعتزال بعد المونديال

وعن شعوره إزاء هذا الإنجاز، قال حسين إن "مجرد وصولي إلى كأس العالم يملؤني بالحماس والفرح العارم؛ هذه الفرحة التي أعيشها الآن لا توصف، حتى إنني أخبرت زملائي في الأيام الماضية بأنني إذا تأهلت إلى كأس العالم، فلن أمانع الاعتزال بعدها فوراً، وذلك من شدة اللهفة والشغف بهذا التأهل التاريخي".

صعوبة المجموعة

ووصف حسين المجموعة التي وقع فيها المنتخب العراقي بأنها "صعبة، ولكن لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم"، مستشهداً بما حدث في المونديالات السابقة من مفاجآت للمنتخبات العربية والإقليمية، مؤكداً أن "عامل الحسم يكمن في الروح داخل الملعب؛ عندما يلعب الفريق بروح العائلة الواحدة، يسود الحب والتعاون، وتزول كل الصعاب".

مقارعة الكبار والدعم الجماهيري

وأضاف أن "منتخبات مجموعتنا تُعد من أقوى الفرق عالمياً، مثل فرنسا، والنرويج، والسنغال"، مكرراً ثقته بالخبرة الدولية للاعبي العراق.

وأعرب النجم الكروي في ختام حديثه عن حماسه لرؤية العلم العراقي يرفرف في المحفل العالمي بعد غياب 40 عاماً، مؤكداً أن دعم الجماهير مضمون، متوقعاً أن تملأ المدرجات في أميركا خلال المواجهات المرتقبة.