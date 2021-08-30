نجم سابق في المانيو: رونالدو سيجلب الفوز للشياطين الحمر ولكن بلا ألقاب

شفق نيوز/ أكد نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيجلب "عقلية الفوز" للشياطين الحمر، ولكن لن يحقق معهم ألقاب الكبيرة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وكان "الدون" قد عاد إلى ناديه القديم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد أن وقع عقدا لمدة موسمين مع مانشستر يونايتد براتب سنوي يقدر بعشرين مليون جنيه إسترليني.

وأكد قائد "المانيو" السابق أن رونالدو ورغم أنه أصبح في السابعة والثلاثين من عمره لا يزال لاعبا كبيرا ومتعطشا للعب والألقاب.

ونوه إلى كريستيانو قادر على جلب "عقلية الانتصار والفوز" لزملائه في معقل الأولد ترافورد، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن لن يكون قادر على الفوز معهم بلقب الدوري الإنكليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ولكن رونالدو سبق أن حقق الكثير من الإنجازات عندما لعب لصالح "الشياطين الحمر" لمدة خمس مواسم بين العامين 2003 و2008 وذلك قبل أن يشد رحاله إلى نادي ريال مدريد.

فقد فاز رونالدو بلقب "البيميرليغ" ثلاثة مرات وحقق مع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة الإنكليزية مرتين، بالإضافة إلى فوزه بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس العالم للأندية مرة واحدة لكل منهما.

وأما على الصعيد الشخصي فقد حاز في تلك الفترة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في العام 2008.