سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نجم سابق في المانيو: رونالدو سيجلب الفوز للشياطين الحمر ولكن بلا ألقاب

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-30T05:11:33+0000
نجم سابق في المانيو: رونالدو سيجلب الفوز للشياطين الحمر ولكن بلا ألقاب

شفق نيوز/ أكد نجم مانشستر يونايتد السابق، روي كين، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيجلب "عقلية الفوز" للشياطين الحمر، ولكن لن يحقق معهم ألقاب الكبيرة، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية.

وكان "الدون" قد عاد إلى ناديه القديم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد أن وقع عقدا لمدة موسمين مع مانشستر يونايتد براتب سنوي يقدر بعشرين مليون جنيه إسترليني.

وأكد قائد "المانيو" السابق أن رونالدو ورغم أنه أصبح في السابعة والثلاثين من عمره لا يزال لاعبا كبيرا ومتعطشا للعب والألقاب.

ونوه إلى كريستيانو قادر على جلب "عقلية الانتصار والفوز" لزملائه في معقل الأولد ترافورد، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن لن يكون قادر على الفوز معهم بلقب الدوري الإنكليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ولكن رونالدو سبق أن حقق الكثير من الإنجازات عندما لعب لصالح "الشياطين الحمر" لمدة خمس مواسم بين العامين 2003 و2008 وذلك قبل أن يشد رحاله إلى نادي ريال مدريد.

فقد فاز رونالدو بلقب "البيميرليغ" ثلاثة مرات وحقق مع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة الإنكليزية مرتين، بالإضافة إلى فوزه بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس العالم للأندية مرة واحدة لكل منهما.

وأما على الصعيد الشخصي فقد حاز في تلك الفترة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في العام 2008.

related

مانشستر يونايتد يمزق شباك ساوثهامتون بتسعة اهداف

Date: 2021-02-02 22:16:57
مانشستر يونايتد يمزق شباك ساوثهامتون بتسعة اهداف

يونايتد يفرض هيمنته ويسقط السيتي مجدداً

Date: 2020-03-08 21:04:41
يونايتد يفرض هيمنته ويسقط السيتي مجدداً

دي خيا يبدي موقفه من حمل شارة قيادة مانشستر يونايتد

Date: 2019-07-23 17:07:10
دي خيا يبدي موقفه من حمل شارة قيادة مانشستر يونايتد

رسمياً.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

Date: 2021-08-27 16:25:16
رسمياً.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

شيفيلد يفرض تعادلًا دراميًا على مانشستر يونايتد

Date: 2019-11-24 20:42:56
شيفيلد يفرض تعادلًا دراميًا على مانشستر يونايتد

سقوط مدو لمانشستر يونايتد أمام متذيل الدوري

Date: 2019-12-22 18:22:16
سقوط مدو لمانشستر يونايتد أمام متذيل الدوري

مانشستر يونايتد يتعرض لهجوم "كارثي": إما ملايين الدولارات أو كشف معلومات حساسة

Date: 2020-11-27 05:04:02
مانشستر يونايتد يتعرض لهجوم "كارثي": إما ملايين الدولارات أو كشف معلومات حساسة

لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد

Date: 2020-02-06 15:16:34
لاعب شاب يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد