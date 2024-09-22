نجم ريال مدريد "يشتم" الحكم: مقرف

شفق نيوز/ أثار جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد الإسباني جدلاً كبيراً بعدما التقطته الكاميرات أثناء سبابه حكم مباراة فريقه أمام إسبانيول يوم أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقلب ريال مدريد الطاولة على إسبانيول بعدما كان متأخرا بهدف ليفوز بنتيجة 4-1.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيلنغهام بدا غاضباً أثناء تلقيه البطاقة الصفراء بعد احتجاجه على قرار الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرا، قبل أن تظهره الكاميرات، وهو يصف الحكم بأنه "قطعة من القرف".

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن حكم المباراة لم ينتبه لما قاله بيلنغهام، لذلك لم يقم بطرد اللاعب الدولي الإنجليزي.

وكان بيلنغهام قد تم إيقافه في مارس الماضي لمباراتين بعدما بدر منه خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إذ اعترض بسخط على حكم المباراة خيل مانزانو حين أطلق صافرة النهاية بينما كانت الكرة في طريقها إلى اللاعب الإنجليزي.

وسبق لنجم ريال مدريد أن هاجم الحكم الألماني فيليكس زفاير عام 2021 أثناء لعبه لبورسيا دورتموند بعد مباراة بايرن ميونخ، إذ قال حينها: "لا يمكن لحكم كان متهماً بالتلاعب في النتائج أن يدير مثل تلك المباريات، ماذا تتوقعون منه؟" ليتم تغريمه حينها 40 ألف يورو.