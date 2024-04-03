نجم أرجنتيني جديد سيشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن نجماً أرجنتينياً جديداً دخل ساحة كرة القدم الأوروبية، وأشعل صراعاً بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

وشهدت السنوات الأخيرة اتجاه ريال مدريد وبرشلونة نحو التعاقد مع المواهب الشابة من أمريكا اللاتينية، بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل واضح في القارة الأوروبية.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن فرانكو ماستانتونو لاعب نادي ريفربليت الأرجنتيني البالغ من العمر 16 عاماً، يحظى باهتمام واضح من جانب ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن "اللاعب الشاب جدد عقده مع ريفربليت حتى كانون الأول/ ديسمبر 2026، وبشرط جزائي قدره 45 مليون يورو، لكنه سيرتفع في آخر 10 أيام بالميركاتو".

وكشفت مصادر الصحيفة المقربة من برشلونة عن حيلة قد يلجأ إليها اللاعب والمتعلقة بامتلاكه لجواز سفر إيطالي يتيح له التوقيع مع أحد الأندية الأوروبية قبل بلوغ سن الرشد، وهو ما يصعب على النجوم غير الأوروبيين.

وسيواجه الثنائي الإسباني صعوبة بالغة حال رغب أي منهما في كسر الشرط الجزائي، حيث لا ينوي ريفربليت تقليل المبلغ المذكور سلفا على الإطلاق، بحسب الصحيفة الكتالونية.

ويجيد ماستانتونو اللعب كلاعب وسط متقدم وصانع ألعاب بالإضافة إلى قدرته على شغل مركز الجناح الأيمن.

وشارك اللاعب منذ تصعيده للفريق الأول في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال 10 مباريات سجل خلالها هدفاً واحداً.