نجم دفاع العراق ينضم إلى "الصقور" و"النوارس" تستعين بسيف

شفق نيوز/ كشف عضو إدارة نادي القوة الجوية حمادي احمد، يوم الأحد، أن إدارة النادي تعاقدت مع مدافع المنتخب الوطني والاولمبي لكرة القدم زيد تحسين ليكون "صقراً جوياً" في الموسم المقبل في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأضاف، لوكالة شفق نيوز، إن الجهاز الفني للنادي اكتمل بقيادة القطري وسام رزق، والكادر المساعد يتألف من المساعد الاسباني ايدو سان خوزيه، ومدرب اللياقة الاسباني داني اكوستا، ومدرب الحراس العراقي عماد هاشم والمحلل الفني السوري حامد نزار محروس.

من جانب آخر تعاقدت ادارة الزوراء مع الحارس سيف كريم قادماً من نادي البحري من البصرة.

كما جدد المهاجم سالم أحمد الولاء لنادي للميناء لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بالإضافة إلى نادي القاسم الذي جدد عقد اللاعب الملاوي دنيس شمبيزي لتمثيل الفريق ضمن منافسات دوري نجوم العراق.