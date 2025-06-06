نجم أبطال آسيا يدعو لاستقالة اتحاد الكرة العراقي: تسببوا بتراجع المنتخب بشكل مخيف

شفق نيوز/ دعا نجم المنتخب العراقي السابق وأحد أبطال كأس آسيا 2007، باسم عباس، يوم الجمعة، إلى استقالة جماعية فورية لرئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمّلاً إياهم مسؤولية تراجع مستوى الكرة العراقية وضياع أسهل فرصة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم بنسخته المقبلة في 2026.

وقال عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد أخفق بشكل واضح في إدارة الملف الكروي بسبب التقاطعات والتكتلات والخلافات المستمرة بين رئيس الاتحاد وأعضائه من جهة، ومقاطعة الهيئة العامة لاجتماعات الاتحاد من جهة أخرى، ما أدى إلى تفكك المنظومة الكروية وتراجع مستواها بشكل مخيف".

كما حمّل عباس اللاعبين الجزء الأكبر من الإخفاق، مشيراً إلى غياب التركيز والتشتت الذهني في مباريات حاسمة، وعلى وجه الخصوص المباراة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، التي خسرها المنتخب العراقي 0-2، رغم أهمية المواجهة وكونها فرصة حاسمة للتأهل المباشر.وأوضح أن "الخطأ الجوهري بدأ باختيار عدنان درجال، بموافقة أعضاء الاتحاد، المدرب الإسباني خيسوس كاساس، غير الكفوء"، مشيراً إلى أنه "لا يمتلك الخبرة الفنية لإدارة المنتخب، وتجريب عدد كبير من اللاعبين دون الاستقرار على تشكيلة ثابتة حتى اللحظة الأخيرة، بالإضافة إلى قبوله بتدخلات الاتحاد، ما يعكس ضعف شخصيته".

وأشار اللاعب الدولي السابق إلى أن ما وصفها بـ "لعنة خليجي البصرة" كانت سبباً إضافياً في التراجع، معتبراً أن البطولة التي شاركت فيها منتخبات الخليج بالصف الثاني، وتم منح لقبها للعراق "باتفاقات سياسية ورياضية"، انعكست سلباً لاحقاً، خصوصاً بعد الهدايا والمكافآت السخية التي وصلت إلى مليارات الدنانير للاعبين وأعضاء الاتحاد.

يُذكر أن منتخبي كوريا الجنوبية والأردن ضمنا تأهلهما إلى كأس العالم 2026، بعد فوز كوريا على العراق بهدفين دون رد ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية، فيما فشل المنتخب العراقي في حجز بطاقة التأهل المباشر وسيتجه إلى الملحق الآسيوي.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة منتخب الأردن في المباراة الأخيرة من التصفيات، والمقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان، يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري.