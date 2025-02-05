نجم برشلوني من أصل عربي يصبح الوجه الإعلاني الأكثر طلباً في العالم

شفق نيوز/ سلط تقرير إخباري الضوء على وجه جديد من أوجه لمعان نجم برشلونة وأيقونة منتخب إسبانيا لامين يامال، وتزايد شهرته وإنجازاته حتى خارج المستطيل الأخضر.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية (relevo) تقريرا تطرقت خلاله إلى ما وصفتها بأنها "إمبراطورية جديدة" يستعد لامين يامال لإنشائها من أجل تزايد أرباحه المالية وشهرته داخل الملاعب وخارجها.

وعلى الرغم من أنه لم يتعدّ الثامنة عشرة من العمر، فإن يامال يعد أحد اللاعبين الأكثر تأثيرا في كرة القدم خلال العامين الأخيرين (2024 و2025)، فبعد أن بدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في موسم 2023-2024، ثم قاد منتخب لاروخا لإحراز بطولة أمم أوروبا 2024، صار يامال الوجه الإعلاني الأكثر إقبالا من الشركات الكبرى على المستوى العالمي.

وقالت ريليفو إن يامال أضحى أكثر الشخصيات الرياضية في الدوري الإسباني المطلوبة من قبل شركات الإعلانات والعلامات التجارية التي تريد الشراكة معه ليكون ممثلا لها.

وأضافت أن الشهرة التي اكتسبها سابقا أساطير الكرة في الكرة الإسبانية، وفي مقدمتهم على سبيل المثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار، ستنتقل إلى لامين يامال حاليا.

وتتابع ريليفو أن كثيرا من العلامات التجارية في مختلف الأنشطة والمجالات صارت تتهافت على لامين يامال وتقدم المقترحات، فيما اختار النجم الإسباني من أصول مغربية العلامات التجارية التي تبدو الأكثر سخاء في دفع المال وزيادة الشهرة.

وفي موسمه الثاني منذ وصوله إلى الفريق الأول الكتالوني، كانت شركة "أديداس" العالمية للتجهيزات والملابس الرياضية أولى المؤسسات التي أرادت رعاية يامال على الرغم من أن نادي برشلونة متعاقد مع الشركة المنافسة، الأمريكية "نايكي".

ويملك يامال، وهو بعمر 18 عاما، عقودا مع عدة شركات مثل بيتس وأوبو، ويونيسيف وباوريد وكونامي، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لديه أيضًا فريق في دوري الملوك (Kings League) الذي أنشأه جيرارد بيكيه، بدءًا من الموسم المقبل، وهي البطولة التي ستدر عليه أموالا طائلة لكونه لا يزال ينشط في الاحتراف.

تقول شبكة "ريليفو": "بينما يعتقد كثيرون أن يامال لا يزال مراهقا، فإن الشركات العالمية تعتبره الوجه الإعلاني النموذج، والأكثر طلبا، إذ تهافتت عليه شركات عدة مثل TwoJeys للملابس والأحذية وعرضت عليه عقدا مغريا ليكون واجهتها الإشهارية".

وكانت شركة بيتس Beats للإلكترونيات والصوتيات واحدة من أوائل العلامات التجارية التي راهنت عليه، عندما كانت إمكانات لامين معروفة فقط لمتابعي فئات الشبان، فيما نجحت تلك الشركة في أن تزداد شعبيتها بعد صعود أسهم يامال بشكل صاروخي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن شركة أديداس قررت ابتكار حذاء رياضي خاص بلامين يامال على غرار ما فعلته نايكي.

ورغم أن البارسا يرتدي قميص نايكي، وكان بإمكان الشركة الأمريكية الدخول في جدال قانوني، فإنها رفضت ذلك لإدراكها أنه من الصعب كسب معركة يكون يامال عنصرا في الطرف المقابل.

وكانت نايكي قدمت حذاء يحمل الحرفين الأوليين من اسم ولقب يامال (L و Y) باللاتينية، مع رقم 304 الخاص بالحي الذي نشأ فيه يامال وهو حي Rocafonda في مقاطعة كاتالونيا.

وفي مناسبات سابقة احتفلت شركة أديداس بجوائز لامين الفردية من خلال نشر لافتة كبيرة في نقطة رئيسية في برشلونة، كما وضعت الشركة لافتة أخرى في أحد المنعطفات على الطريق إلى ملعب كامب نو.

وبجانب كل تلك الشركات التجارية العملاقة، يبدو يامال أيضا وجها إعلانيا مرموقا لمنظمات خيرية، إذ أصبح سفيرا ليونيسيف التي قدمت في الصيف الماضي لقاء تاريخيا بين ليونيل ميسي عندما كان في بداياته مع البارسا ولامين عندما كان لا يزال رضيعا، وكانت تلك الصورة مذهلة بالفعل كأنها سبقت الزمن وتنبأت بما يحصل في الحاضر.