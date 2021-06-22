نجم برشلونة يخضع لجراحة تبعده عن الملاعب 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، خضوع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي لعملية جراحية، ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعرض ديمبلي لإصابة بعد دخوله بديلا في مباراة فرنسا والمجر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، السبت الماضي، ببطولة يورو 2020.

وأصدر نادي برشلونة بيانا قال فيه، إن الفحوصات التي أجريت صباح اليوم، أثبتت تعرض اللاعب عثمان ديمبلي للإصابة في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى؛ الأمر الذي يتطلب علاجا جراحيا.

وسيخضع ديمبلي لعملية جراحية، ولكن لم يكشف النادي الكتالوني مدة غياب مهاجمه الفرنسي عن الملاعب.

❗ COMUNICADO MÉDICO ▶ @Dembouz tiene una desincersión del tendón del bíceps en la rodilla derecha que necesitará tratamiento quirúrgico🔗 Todos los detalles: https://t.co/nylM6cYAzY pic.twitter.com/JAyyjSMgD0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 22, 2021

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن عثمان ديمبلي سيغيب لمدة 4 أشهر؛ مما يعني ضربة قوية لنادي برشلونة الإسباني، الذي سيبدأ الموسم بدون النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلي سيخضع للجراحة في فنلندا، كما فعل من قبل مرتين، في سبتمبر 2017 وفبراير 2020، على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن.

يذكر أن عثمان ديمبلي لعب مع برشلونة 44 مباراة هذا الموسم تحت قيادة رونالد كومان، حيث سجل 11 هدفا.