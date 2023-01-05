نجم الكرة السابق عادل خضير يشكو تصرف غانم عريبي: أحزنني بفعله واتحاد الكرة يهمشنا

شفق نيوز / أبدى نجم الكرة العراقية السابق عادل خضير، اليوم الخميس، "أسفه" من تنصل عضو اتحاد الكرة غانم عريبي من دعوة وجهها إليه ولاعبين رواد لحضور خليجي 25، فيما استغرب من دعوة اتحاد الكرة لاعبين من دول خليجية وعربية و"تهميش" أبناء جلدتهم.

وأبدى خضير لوكالة شفق نيوز "امتعاضه من عدم توجيه دعوة رسمية لأبرز اللاعبين الذين مثلوا العراق في أكثر بطولات للخليج"، مبينا انه "مثل بطولة الخليج لثلاث دورات عام 1976 و1979 التي حملت لقبها وعام 1982".

وأوضح اللاعب الدولي السابق أن "غانم عريبي اتصل بي لدعوتي للبطولة مع زملائي في البصرة وهم ابراهيم علي، وهادي احمد، وعلاء احمد، وحسن فرحان، وآخرون بغية وضع اسمائنا ضمن القائمة المضيفة لنجوم الكرة العراقية من الرواد والتوجه الى البصرة".

واضاف خضير "تفاجأت كما تفاجأ زملائي بعدم التواصل معنا وعندما حاولت الاتصال بغانم عريبي لم يرد على اتصالاتي، وعندما ارسلت رسالة له لم يرد أيضا، مما جعلني ذلك احزن كثيراً، وكان ذلك كرد منه باننا غير مرغوب بنا".

وأشار اللاعب الدولي السابق إلى أن تواصل مع نجم المنتخب السابق هادي احمد الذي أبلغه بأنه لم يدعَ"، مبينا أن احمد طلب مني ان نترك الموضوع ولا داعي للمطالبة بذلك سيما واننا نجوم كبار ولنا وزننا وحققنا إنجازات كبيرة للكرة العراقية ويكفينا فخرا بتاريخنا الطويل".

وتابع "لقد استغربت دعوة اتحاد الكرة للاعبين من دول خليجية وعربية كضيوف، بينما يتم تهميش ابناء جلدتهم بهذه الطريقة المؤسفة"، متمنيا في الوقت ذاته للمنتخب العراقي لكرة القدم "التوفيق بمهمته في خليجي 25 وتحقيق انجاز جديد يضاف لانجازاته".