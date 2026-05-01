نجم العراق يحلق إلى الكالتشيو بانضمامه رسمياً لفينيزيا

أعلن نادي فينيزيا الإيطالي، اليوم الجمعة، رسمياً عن تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي، ماركو حسين فرج، قادماً من فريق سترومسغودست النرويجي، بعد أن تأكدت نتائج التأهل الى الدوري الايطالي (الكالتشيو).

وجاء توقيع العقد وفق الاتفاق المبدئي بين الطرفين والذي كان مرتبطًا بتأهل فينيزيا إلى الدوري الإيطالي الأول، ليصبح ماركو فرج جزءاً رسمياً من تشكيلة الفريق حتى عام 2030.

ويعتبر فرج إضافة قوية لنادي فينيزيا، إذ يتوقع أن يكون خيارًا مهمًا في وسط الملعب، معززاً صفوف الفريق في الموسم المقبل بالدوري الإيطالي الأقوى على مستوى العالم.