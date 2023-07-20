نجم العراق يجري عملية جراحية ناجحة في لندن ويوجه رسالة

شفق نيوز / أجرَى لاعبُ المنتخب الوطنيّ "كيفن يعقوب"، عمليةً جراحيةً ناجحةً، يوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تعرضه لإصابةٍ على مستوى أوتار الركبةِ في مباراةِ المنتخب الوطنيّ ضد كولومبيا الشهر الماضي.

وتقدمَ يعقوب، بالشُكر الجزيل للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم لوقوفه إلى جانبه ومتابعته المستمرة له منذ بدايةِ إصابته مروراً بمرحلةِ إِجراء الفحوصات لغاية اكتمال العملية الجراحيّة، وتحمله نفقات العلاج بالكامل.

ولم ينسَ محترف آرهوس الدنماركيّ موقفَ الجمهور العراقي معه ومساندته في رفع معنوياته، مؤكداً أنه سيحرصُ في الفترة المُقبلة من التأهيل على التركيز في العملِ الجاد من أجل العودةِ السريعة وارتداء قميص منتخب العراق في المُستقبل القريب.