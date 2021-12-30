نجم الزوراء "المحبوب" يوقع لأمانة بغداد

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي أمانة بغداد، يوم الخميس، التعاقد مع لاعب نادي الزوراء علي رحيم.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب علي رحيم تعاقد مع نادي أمانة بغداد رسمياً، قادماً من نادي الزوراء"، مضيفاً أن "التعاقد أبرم في الانتقالات الشتوية وينضم لصفوف فريق نادي أمانة بغداد، في مباريات الأدوار المقبلة".

ووجه علي رحيم، رسالة إلى جمهور الزوراء عبر الانستغرام، بالقول "جمهور الزوراء الحبيب، لأن لكل بداية نهاية.. فهذا هو حال كرة القدم نعيش معها أيام جميلة وأخرى حزينة".

وتابع رحيم: "استمتعت معكم بلحظات الفرح وشعرت بحزنكم بلحظات الحزن، ولكن لا بد أن يأتي ذلك اليوم الذي نقول فيه وداعاً، أشكر الإدارة والكادر التدريبي وزملائي اللاعبين واتمنى لكم التوفيق، الجمهور الوفي الذي ساندني طوال الـ9 سنوات الماضية، أشكركم وأتمنى لكم الخير والسعادة".