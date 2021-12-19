نجمان كرويان: قرار إقامة خليجي 25 في العراق "سياسي"

شفق نيوز/ وصف لاعبان سابقان للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، موقف الدول الخليجية من إقامة بطولة خليجي 25 في العراق بأنه قرار "سياسي" ولا شأن له بتوفر البنى التحتية المناسبة من عدمها.

وقال اللاعب نعيم صدام لوكالة شفق نيوز، ان "قرار اقامة بطولة خليجي 25 في العراق قرار سياسي ولا شأن له بالبنى التحتية والجانب التنظيمي والوضع الامني".

واضاف "لحد الان لم يقرر الاتحاد الخليجي اقامة بطولة خليجي 25 في البصرة رغم كل التطمينات وجاهزية الملاعب وباقي وسائل النجاح".

واكد ان "اقامة خليجي 25 في العراق استحقاق طبيعي ونستحق استضافتها لاسيما وان كل الامور التنظيمية متاحة ومتوفرة كالملاعب والفنادق وملاعب التدريب والجانب الامني وغيرها".

وأعرب صدام عن تخوفه من سحب البطولة من العراق لكون تأخر الاتحاد الخليجي في تقرير ان ستقام البطولة "أمر مستغرب"، مبينا ان "الدليل على قدرة العراق لاستضافة خليجي 25 هو احتضان ملاعب العراق لبطولات ومباريات دولية ورسمية مع فرق مختلفة كالسعودية وقطر وغيرها من المنتخبات وعكسنا صورة مشرقة عن التنظيم العراقي".

واشار الى ان "العراق كان من المفروض ان يستضيف البطولة منذ عام 2013 لكن الاخوة في الاتحاد الخليجي كانوا يضعون العراقيل حتى تحول لدولة اخرى".

وكشف صدام عن السبب الحقيقي وراء عدم اقامة بطولات الخليج في السنوات الماضية وربما الحالية، مؤكداً ان القرار "سياسي وليس بسبب عدم اكتمال بعض المتطلبات".

من جانبه، قال لاعب المنتخب السابق كريم محمد علاوي، ان قرار اقامة خليجي 25 في العراق هو "قرار سياسي وليس تنظيمي".

واوضح ان "اي مشاركة خليجية تعتمد على موافقة الحكومات الخليجية وهنا لابد من تدخل الحكومة العراقية لاقناع الحكومات الخليجية لاقامة البطولة في العراق".

واكد ان العراق "يمتلك كل مقومات الاستضافة اذ يمتلك ارقى الملاعب وملاعب التدريب وجمهور ومطارات وفنادق ومولات وهذا كله ينجح اي بطولة، لكن كما قلت انه قرار سياسي".

ولفت الى ان اتحاد الخليج منح اليمن الاستضافة "مع ان اليمن غير جاهزة لكن القرار حبنها كان سياسيا".

واقترح على الحكومة العراقية مفاتحة حكومات الخليج للحصول على الموافقات الرسمية لاقامة البطولة في البصرة.

ويوم الخميس الماضي، كشف مصدر في وزارة الشباب والرياضة، ان الاتحاد الخليجي لكرة القدم وافق على إقامة بطولة خليجي 25 في العراق، فيما أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال إنه تم اعتمادُ البصرة بصورةٍ نهائيةٍ لتنظيم البطولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الخليجي عقد اجتماعاً بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وجدد خلال الاجتماع الثقة بإقامة خليجي 25 في البصرة، مشيرا الى ان الاتحاد الخليجي اشترط إكمال جميع التحضيرات اللازمة لإقامة البطولة الخليجية في شهر تموز/ يوليو 2022.

من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم اعتماد البصرة بصورةٍ نهائيةٍ لتنظيم خليجي25 في شهر كانون الثاني/ يناير 2023، مع ضرورةِ اكتمال المتطلبات الخاصة بالبطولةِ في 30 حزيران/ يونيو 2022.