نجل عبد الخالق مسعود خارج انتخابات اتحاد الكرة بـ"قرار انضباطي"

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقية، يوم الخميس، حرمان عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق مسعود، من مزاولة العمل الاداري لمدة 6 اشهر بعد شكوى من رئيس الاتحاد عدنان درجال ضده .

ووفق مراسل وكالة شفق نيوز، فإن كوفند، لن يستطيع الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

وجاءت العقوبة بعد تصريحات كوفند في وسائل الاعلام والتي أعلن فيها عن "البدء بمشروع تنظيف الاتحاد من شوائب 14 سنة ماضية"، على حد قوله.