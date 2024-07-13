إنجلترا تمنح "هدية" لطلاب المدارس غداة مواجهة إسبانيا في نهائي اليورو

شفق نيوز/ تستعد بعض المدارس في مختلف أنحاء إنجلترا لمنح التلاميذ فرصة أخذ قسط كاف من النوم صباح الإثنين، بعد نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وتواجه إنجلترا إسبانيا عند الساعة 8 من مساء يوم غد الأحد.

وقال غاري سبراكلين، مدير مدرسة أمير ويلز في دورشيستر إن وقت بدء المباراة متأخر جدا بالنسبة لتلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات.

وأضاف: "لا نريد أن يؤثر عذر التعب على واجباتهم المدرسية يوم الإثنين، لذلك ستبدأ المدرسة في الساعة 11 صباحا بدلا من الوقت المعتاد 8:45 صباحا".

وتابع: "لقد حظيت الفكرة بإشادة عالمية، وأعتقد أن تنضم لنا مدارس أخرى".

كما قدم سام كاي، مدير مدرسة ووبورن غرين الابتدائية للأطفال "بداية هادئة" حيث يمكن للتلاميذ الحضور حوالي الساعة 10:30 صباحا بدلاً من الساعة 8:30.

ولم يكن بلوغ إنجلترا ومدربها غاريث ساوثغيت نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا بالأمر الهين على الرغم من أنها اضطرت لتحمل أسابيع من الانتقادات، خاصة في دور المجموعات، بسبب الأداء الممل وضعف القوة الهجومية.

ومع ذلك ظل دفاع إنجلترا قويا، وأثبت جون ستونز وكايل ووكر، بفضل سرعتهما عندما يتعرضان للخطر، براعتهما في استخلاص الكرة.