نجلة عماد أول لاعبة عراقية تحصل على وسام بارالمبي

شفق نيوز/ ضمنت اللاعبة البارالمبية العراقية لكرة الطاولة نجلة عماد، يوم الخميس، أحد الأوسمة الملونة بعد فوزها على لاعبة المنتخب الفرنسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء لتتأهل إلى المربع الذهبي ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وبهذا الفوز تكون عماد أول لاعبة عراقية تحصل على وسام في تاريخ اللجنة البارالمبية العراقية بعد أن كانت جميع أوسمة يحققها الذكور منذ أول مشاركة للعراق في برشلونة 1992، وحتى آخر مشاركة في طوكيو 2020.

فيما حقق الرباع البارالمبي العراقي مسلم عقيل، المركز الرابع في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في منافسات رفع الأثقال لوزن 54 كغم، وبهذا لم يتمكن من تحقيق وساماً للعراق.

بينما يخوض السباح قاسم الخفاجي اليوم الخميس سباق 100 متر حرة في فعالية السباحة بدورة الألعاب البارالمبية المقامة أحداثها حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

كما يواجه المنتخب العراقي للمبارزة نظيره الأوكراني بفعالية الشيش للمبارزة في دور الـ16.