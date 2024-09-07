نجلة عماد تواجه "المصنفة الاولى عالميا" في نهائي بارالمبياد باريس

شفق نيوز/ تأهل منتخب العراق للمبارزة إلى المباراة النهائية فرقيا بعد فوزه على منافسه المنتخب البريطاني في دور نصف النهائي الذي جمعهما اليوم وسيلاقي نظيره الصيني في المباراة النهائية ضمن منافسات بارالمبياد باريس المقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتألف منتخب العراق للمبارزة من اللاعبين عمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر علي.

فيما تأهلت لاعبة المنتخب العراقي لكرة نجلة عماد إلى المباراة النهائية في فعالية تنس الطاولة بعد فوزها على منافستها الروسية في دور نصف النهائي الذي جرى اليوم ضمن منافسات بارالمبياد باريس وستقام المباراة النهائية.

وستواجه نجلة عماد منافستها لاعبة كرواتيا المصنفة الأولى عالميا في نهائي فعالية تنس الطاولة في ختام المنافسات.