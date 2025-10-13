نجلة عماد تبدأ مشوار الحفاظ على اللقب في آسيا وانجاز مزدوج لرباعي العراق في بطولة العالم

شفق نيوز- بكين/ القاهرة

غادرت بطلة العالم العراقية نجلة عماد المتوجة بذهبية كرة الطاولة في بارالمبياد باريس 2024 إلى الصين للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم البارالمبي، ضمن سعيها للحفاظ على اللقب، وسط منافسة من منتخبات تمثل 18 دولة.

وتسعى نجلة عماد خلال هذه البطولة الى على لقبها القاري ومواصلة تألقها في مسيرتها الدولية، وقد رافقها في هذه المهمة مدربها حيدر سليم، بالاضافة الى رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة البارالمبية لؤي علي.

وفي سياق آخر، أعلن عضو اتحاد رفع الأثقال البارالمبي جبار طارش، تحقيق انجاز مزدوج للمنتخب العراقي في بطولة العالم الجارية حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حصل الرباع البارالمبي مصطفى سلمان، على الميدالية الفضية بعد منافسة قوية مع نخبة من رباعي العالم.

وأضاف طارش لوكالة شفق نيوز، أن الرباع عبد الله عبد الكاظم حصل على الميدالية البرونزية في المجموع العام من بين 44 لاعباً مشاركاً، مبيناً أن الميدالية الفضية التي حققها مصطفى سلمان تعد من الإنجازات المهمة لرفع الأثقال البارالمبي العراقي، كون البطولة تعد من البطولات المؤهلة الى بارالمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار طارش، إلى أن الأداء القوي الذي أظهره أبطال العراق يعكس الامكانات العالية والتحدي الكبير لدى الرباعين العراقيين، الذين نجحوا في رفع اسم العراق عالياً في المحافل العالمية.