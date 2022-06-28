انجز قبل 3 أعوام.. ملعب الكوت الاولمبي يتوق لاحتضان مباراة كروية

شفق نيوز/ دعا مدير ملعب الكوت الاولمبي، عبد الكريم اسكندر، يوم الثلاثاء، جميع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز العراقي لكرة القدم لإقامة مباريات فرقهم على أرض الملعب.

وقال اسكندر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "الملعب جاهز لإقامة المباريات ويتسع لـ20 الف متفرج وتتوافر فيه كل المرفقات المطلوبة للاعبين والحكام والتجهيزات الصوتية والضوئية وشاشات عرض المباريات".

واشار الى ان "المحافظة تشهد استقراراً أمنياً يشجع الجماهير على متابعة مباريات كرة القدم وتشجيع الفرق حتى وإن كانت من خارج محافظة واسط".

وطالب اسكندر الاتحاد العراقي بإقامة بعض المباريات الودية على مستوى فئة الناشئين او المعسكرات التدريبية لاعادة الروح الى الملعب خاصة وانه اعلن عن جهوزيته منذ ثلاثة اعوام مضت.