إنجاز أوراق لاعب نادي هونكا الفنلندي إريز خوشناو لينضم للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، نديم كريم، يوم الأحد، إنجاز الأوراق الرسمية للاعب نادي هونكا الفنلندي إريز خوشناو.

وقال كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب صاحب الـ19 عاماً قد أُصدر له اليوم جواز السفر العراقي، وبجهود مشتركة مع لجنة اللاعبين المحترفين ودائرة المنتخبات.

وأضاف أن "اللاعب أصبح متاحاً الآن لتمثيل منتخب الشباب، وهو يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر، ونتمنى أن يشكل إضافة لكتيبة الشباب".

ويستعد منتخب شباب العراق للمشاركة في بطولة كأس آسيا للشباب التي تستضيفها الصين مطلع شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.