إنجاز أوراق داريو نامو تمهيداً للانضمام للمنتخب العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إنجاز الأوراق الرسمية للاعب المحترف في دندي يونايتد الأسكتلندي "داريو نامو"، وبدأ إجراءات نقل ملفه الدولي ليكون مؤهلاً لتمثيل المنتخب الوطني.

وقال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد وعضو دائرة المنتخبات غانم عريبي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المغتربين نجحت في إصدار جواز سفر اللاعب بعد إتمام إجراءاته في السفارة العراقية في العاصمة البريطانية لندن، عقب إنجاز أوراقه الثبوتية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن العمل على ملف اللاعب شهد جهوداً متواصلة بدأت من فنلندا مروراً بأربيل والسليمانية، مسقط رأس والد اللاعب، وصولاً إلى بغداد.

وأكد أن قسم العلاقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتعاون مع لجنة المغتربين، شرع فعلياً وبوتيرة متسارعة في إجراءات نقل ملف اللاعب من الاتحاد الفنلندي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليكون مستوفياً للشروط الإدارية والقانونية لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

وبيّن أن اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، يشغل مركز الظهير الأيمن مع فريقه دندي يونايتد، ويمثل المنتخب الأولمبي الفنلندي، وسبق له خوض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية، أبرزها الفنلندي والنمساوي، قبل انتقاله إلى الدوري الإسكتلندي الممتاز.