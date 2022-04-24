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إنجاز أوراق انضمام لاعب عراقي محترف بالسويد للمنتخب الأولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-24T09:07:20+0000
إنجاز أوراق انضمام لاعب عراقي محترف بالسويد للمنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ أعلنَ المُدير الإداري للمُنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم، إن مُهاجم المنتخبِ الأولمبي ونادي هلسنبوري السويدي (أمين الحماوي) أصبح جاهزاً من الناحيةِ الإداريّة لتَمثيلِ المُنتخب في الاستحقاقاتِ المُقبلة.

وقالَ كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المُنسق الإداري للاعبين المُغتربين زيد الزيدي زودنا اليوم بالمستمسكاتِ الثبوتيّة اللازمة لتسجيلِ اللاعب ضمن قائمةِ المنتخبِ الأولمبي التي سيتمُ إرسالها الى الإتحادِ الآسيوي".

وأضافَ: أن "الفترة السابقة شهدت إنجازَ الأوراق الرسميّة لعددٍ من لاعبي المنتخبِ، وآخرهم كان الثنائي ميرخاز دوسكي والكسندر اوراها، وبمتابعةٍ مباشرةٍ من عضو المكتبِ التَنفيذي لإتحادِ كرة القدمِ ومُشرف المنتخب الأولمبي غانم عريبي".

ويستعدُ المُنتخب الأولمبيّ للمشاركةِ في نهائياتِ كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً التي تستضيفها أوزبكستان للفترةِ من (١-١٩) حزيران المقبل.

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