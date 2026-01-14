إنجاز واعد للفارسين العراقيين همام وحمزة في أبوظبي

شفق نيوز- أبوظبي

سجّلت الفروسية العراقية حضوراً مميزاً في بطولة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية، التي تحتضنها مدينة أبوظبي، من خلال الإنجاز الذي حققه الفرسان العراقيان الشقيقان همام وحمزة الدليمي.

وتمكّن الفارس همام حارث الدليمي من إحراز المركز الرابع في منافسات البطولة، بعد أداء قوي ومنافسة عالية المستوى ضمّت نخبة من الفرسان الدوليين، ليؤكد بذلك تطوره الفني وقدرته على مقارعة الأبطال.

وعلى صعيد متصل، أضاف الفارس حمزة الدليمي إنجازا جديدا للفروسية العراقية، بعد أن حقق المركز الثالث في البطولة ذاتها، في إنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة في الإعداد والتدريب، ويعزز من مكانة العراق في المحافل الرياضية الدولية.

ويُعد هذا التفوق المشترك للفارسين خطوة مهمة في مسيرة الفروسية العراقية، ورسالة إيجابية تؤكد قدرة الفرسان العراقيين على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في البطولات الخارجية.