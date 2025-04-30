إنجاز عراقي جديد ببطولة دولية للملاكمة في إيران

شفق نيوز/ حقق الملاكم العراقي الدولي محمد ستار، يوم الاربعاء، فوزا صعباً على ملاكم منتخب ايران وهو احد ابطال اسيا في منافسات بطولة فجر الدولية المقامة حالياً في إيران.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز، ان "الملاكم العراقي محمد ستار بوزن 60 كغم تمكن من التأهل الى الدور النصف نهائي من بطولة الفجر الدولية بعد نزال شرس"، موضحا ان "البطل الايراني هو احد ابطال اسيا بالملاكمة لكن ملاكمنا تمكن من التغلب عليه بإصرار وتحد كبيرين".

واشار الى انه "بعد فوز ملاكمنا محمد يكون قد تأهل برفقة ثلاثة ملاكمين عراقيين الى نزالات الدور نصف النهائي وهذا يعد انجازا للعراق، ولا سيما بوجود أبطال عالميين من دول مختلفة يشاركون في البطولة الدولية".

وتابع عبد الزهرة، ان "الملاكمين الثلاثة المتأهلين للدور نصف النهائي هم: محمد ستار وزن 60 كغم ، وعلي قاسم وزن 65 كغم ، اضافة الى عبد الحكيم كاظم وزن 91 كغم".

ولفت إلى أن "الملاكم امير كاظم غانم وزن 86 أخفق في التأهل بعد ظلم تحكيمي"، مبديا استغرابه "تكليف طاقم تحكيم إيراني لقيادة النزال رغم أن منافسه ايراني".

وتابع نائب رئيس الاتحاد ان "امير كاظم كان أفضل من منافسه، لكن التحكيم لم يكن منصفاً ليظلمه باحتساب النقاط"، على حد تعبيره.