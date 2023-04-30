إنجاز آسيوي جديد لناشئي العراق في بطولة آسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق للناشئين وساما برونزيا ثانيا في بطولة آسيا لألعاب القوى الجارية منافساتها في العاصمة الأوزبكية طشقند والتي تختتم منافساتها مساء اليوم الأحد.

وتمكن العداء الناشئ مصطفى محسن حزام من خطف الميدالية البرونزية في سباق 2000م موانع بزمن 6،01،97 دقيقة ليحل ثالثا في السباق.

وتعد برونزية مصطفى محسن هي الثانية للعراق في البطولة حيث سبق وان حقق زين العابدين مخلص الميدالية البرونزية في سباق 3000م .

والوسامان اللذان حصلا عليهما العراق في بطولة آسيا يعد انجازا كبيرا وعودة للمنافسة القارية بهذه المسافات ليمثل هذان البطلان امتداد لجيل الابطال الذهبيين الذين سطروا اسمائهم في السجل الذهبي الآسيوي.