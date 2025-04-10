إنجاز رياضي.. العراق يستضيف تصفيات كأس العالم للعبة التقاط الأوتاد

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الخميس، عن اختيار العراق لاستضافة التصفيات المؤهلة لكأس العالم في لعبة التقاط الأوتاد.

وقالت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وخلال اجتماعه الأخير في العاصمة العمانية مسقط، قرر اختيار العراق لاستضافة التصفيات التأهيلية لكأس العالم (المجموعة الأولى) في اللعبة".

وأضافت أن "هذا القرار يُعد إنجازا وترسيخا لمكانة العراق في الساحة الرياضية الدولية"، مبينة "قد حظي المقترح بترحيب واسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، ما يعكس الثقة العالية في قدرات العراق التنظيمية".

وتابعت "كما أُجريت خلال الاجتماع قرعة بطولة كأس العالم الخامسة لالتقاط الأوتاد، والمقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وسط حضور دولي واسع"، مبينة "تُمثل استضافة العراق للبطولة التأهيلية محطة مهمة في مسار تطور رياضة التقاط الأوتاد على المستوى المحلي، وفرصة لإظهار قدراته التنظيمية، بما يسهم في تعزيز حضور العراق على خارطة الرياضة العالمية".