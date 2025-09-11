إنجاز جديد للتنس العراقي في تونس والتقدم 133 مركزاً عالمياً للرواد

شفق نيوز- سوسة

سجل التنس العراقي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل أبطال الرواد بارتقائه 133 مركزاً في بطولة المصنفين عالميا للرواد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب منتخب العراق للتنس عيسى الفياض، تمكن من إحراز المركز الأول في بطولة 100 Master Tour التي أُقيمت في مدينة سوسة التونسية، ضمن منافسات الفردي والزوجي المختلط للرواد".

وأضاف أن "البطولة جرت وسط أجواء مميزة، وبحضور شخصيات رياضية بارزة، ونال الفياض شرف التتويج من قبل هشام الريان، الأمين العام للاتحاد الدولي للتنس في أفريقيا"، مبينا أن "منافسات البطولة أُقيمت في نادي التنس بسوسة".

وتابع: "بعد هذا الفوز حقق الفياض قفزة كبيرة في التصنيف العالمي، حيث ارتقى من المركز الـ 548 إلى المركز الـ 415، متقدماً 133 مركزاً في إنجاز مبهر يعكس حجم الجهد والتفاني الذي يبذله في تمثيل العراق على الساحة الدولية".