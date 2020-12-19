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إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم بيليه في تعادل برشلونة وفالنسيا

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-19T18:15:49+0000
إنجاز تاريخي.. ميسي يعادل رقم بيليه في تعادل برشلونة وفالنسيا

شفق نيوز/ عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت. 

وسجل ميسي في الدقيقة (45+4) ورونالد أراوخو (52)، بينما سجل لفالنسيا مختار دياخابي (30) وماكسي جوميز (69).

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، ويرتقي فالنسيا إلى المركز الـ12 وفي رصيده 15 نقطة.

ووصل الأرجنتيني ميسي (33 عاما) إلى هذا الرقم بضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة مباشرة بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها الحارس خاومي دومينيك.

وسجل بيليه 643 هدفا على مدار 19 موسما مع سانتوس البرازيلي.

ولم يحرز ميسي جائزة أفضل لاعب لعام 2020، أول أمس الخميس، خلال حفل جوائز "الأفضل" التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني بالجائزة.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة كشفت قبل أيام قائمة أفضل 11 لاعب كرة قدم عبر التاريخ، استنادا لـ140 صحفي رياضي من حول العالم، وأطلقت اسم "فريق الأحلام" على التشكيلة التاريخية.

وضمت التشكيلة اسمي بيليه وميسي في فريق واحد، إلى جانب لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو وتشافي هيرنانديز ولوثار ماتيوس وكافو وبيكنباور ومالديني.

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