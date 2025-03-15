إنجاز "تاريخي".. "مواي تاي" العراق تنضم للمجلس الدولي العسكري الرياضي

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، الكابتن مصطفى جبار علك، يوم السبت، عن الانضمام الرسمي لرياضة المواي تاي إلى المجلس الدولي العسكري الرياضي (CISM)، في خطوة تاريخية تعزز من حضور المواي تاي على الساحة العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطويرها على المستوى العسكري والدولي.

وقال علك في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا الإنجاز ثمرة جهود مستمرة لتعزيز مكانة المواي تاي في المحافل الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى المجلس العسكري الرياضي الدولي من شأنه أن يسهم في انتشار اللعبة بين الجيوش والقوات المسلحة في مختلف الدول، مما يعزز من قيمتها كرياضة قتالية ذات طابع انضباطي وتكتيكي مميز.

ويعد المجلس الدولي العسكري الرياضي (CISM) أحد أكبر وأهم الهيئات الرياضية العسكرية في العالم، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين القوات المسلحة عبر الرياضة، ويضم تحت مظلته العديد من الرياضات القتالية والتنافسية.

ويأتي هذا الاعتراف في ظل التنامي الكبير لشعبية رياضة المواي تاي عالميًا، حيث باتت تحظى بقبول واسع في الأوساط الرياضية الرسمية، من اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاتحادات العسكرية والدولية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التطورات والشراكات المستقبلية لتعزيز مكانة المواي تاي كرياضة معتمدة في مختلف البطولات والتجمعات الرياضية العسكرية.

وبهذا الإنجاز، تواصل المواي تاي شق طريقها نحو العالمية، مما يعزز فرصها في المزيد من المشاركات الدولية والتطور على مختلف المستويات، سواءً في المجال العسكري أو الرياضي العام، وفق البيان.