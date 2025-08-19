إنجاز استثنائي.. محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل للمرة الثالثة

شفق نيوز- لندن

حقق النجم المصري محمد صلاح، يوم الثلاثاء، إنجازاً استثنائياً في مسيرته الكروية، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا للمرة الثالثة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الجائزة يحقق هذا الرقم منذ تأسيسها عام 1973.

وحصل مهاجم ليفربول الإنكليزي على العدد الأعلى من أصوات أعضاء نقابة اللاعبين واتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، ليفوز بالجائزة للمرة الثالثة في 9 مواسم.

وتفوق الهداف المصري على أساطير في كرة القدم مروا عبر الملاعب الإنكليزية بعدما فاز بالجائزة للمرة الثالثة، متجاوزاً مارك هيوز وآلان شيرر وكريستيانو رونالدو وتيري هنري وغاريث بيل وكيفن دي بروين الذين فازوا بالجائزة مرتين.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الأولى في مسيرته موسم 2017-2018 وهو أول مواسمه مع ليفربول، بينما فاز بها للمرة الثانية في موسم 2021-2022 قبل أن يحصل عليها ثالثة عقب مستوياته الباهرة التي قدمها الموسم الماضي وقاد فيها فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي.