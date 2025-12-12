إنجازات عراقية مميزة لألعاب القوى البارالمبي في البطولة الآسيوية للشباب

شفق نيوز- بغداد

كشف اتحاد ألعاب القوى البارالمبي، عن حصيلة مشاركته حتى اليوم الجمعة، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة في الإمارات، حيث حقق العراق نتائج مميزة تعكس حجم الاستعداد والجهود المبذولة لرفع اسم العراق في البطولة.

وقال مهدي باقر، رئيس اتحاد ألعاب القوى وأمين عام اللجنة البارالمبية العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن النتائج حتى الآن أسفرت عن حصول اللاعب محمد رضا، على الميدالية الذهبية في فعالية 200 متر للفئة T35.

وأضاف أن اللاعبة الزهراء أسير حصلت على الميدالية الذهبية في فعالية دفع الثقل للفئة F53، وحققت اللاعبة فاطمة فاضل الميدالية الذهبية في فعالية 200 متر للفئة T35.

وتابع باقر، قائلاً إن اللاعب كازان، أحرز الميدالية البرونزية في فعالية رمي القرص للفئة F44، كما نال اللاعب مقتدى ستار الميدالية البرونزية في فعالية رمي القرص للفئة F36، واختتم أن اللاعب يوسف سيف حصل على الميدالية البرونزية في فعالية 200 متر للفئة T38.

وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل بداية مشرفة لمسيرة المنتخب في البطولة، إذ ما تزال أمامه يومان من المنافسات يأمل خلالها تحقيق المزيد من الميداليات والإنجازات.