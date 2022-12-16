"نجاح مادي ورياضي باهر".. رئيس فيفا: نسخة مونديال قطر الأفضل على الإطلاق

شفق نيوز / وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، نسخة كأس العالم في قطر بأنها "أفضل مونديال على الإطلاق"، مشيراً إلى أن مجلس فيفا متفق بالإجماع على أن النسخة الحالية لكأس حققت "نجاحاً باهراً".

وقال رئيس الاتحاد الدولي، في مؤتمر صحفي، أن "كرة القدم وحدت العالم بالفعل"، وأشار إلى أن "62 مباراة حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر2022 جرت من دون أي شغب أو تجاوزات"، موجها "الشكر لدولة قطر لتنظيمها هذه البطولة".

وأضاف انفانتينو إلى أن "إيرادات كأس العالم في قطر بلغت 7.5 مليارات دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة"، مبيناً أن "5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن".

كما عبر رئيس الفيفا وفقاً لما نشرته شبكة الجزيرة الإخبارية عن "إعجابه بالمستوى المميز الذي ظهر به منتخب المغرب في مونديال قطر، وبلوغه نصف النهائي في أول إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة"، وقال "سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الأفريقية في مونديال قطر، أداء المنتخب المغربي في البطولة كان رائعا واستثنائيا".

وفي وقت سابق توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق".

كما قال في تصريحات منفصلة لموقع "الفيفا" الرسمي على الإنترنت: "لقد حضرت جميع المباريات، أقولها بكل بساطة وبكل وضوح هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات كأس العالم على الإطلاق".

وعن عدد متابعي مباريات البطولة قال إنفانتينو: "تخطى عدد المشاهدات عبر الشاشات حاجز الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش، مليونان ونصف المليون يملؤون شوارع الدوحة وبضع مئات الآلاف التي تذهب للملاعب كل يوم.. إن الأجواء رائعة، والحماس لا يُوصف".

وأردف رئيس فيفا "نأمل أن تتواصل كأس العالم قطر 2022 وتنتهي كما بدأت، بنجاحٍ منقطع النظير، في نهاية المطاف، كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم، هذا هو الهدف من كرة القدم".

يُشار إلى أن قطر تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وانطلقت البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت".