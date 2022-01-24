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نتيجة فحص سلبية وإيجابية لبعثة العراق في إيران

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-24T20:49:35+0000
نتيجة فحص سلبية وإيجابية لبعثة العراق في إيران

شفق نيوز / أكدَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، يوم الاثنين، أن إجراءات الفحص الثانية التي أجريت من قبل أشهر المختبراتِ المُعتمدة في العاصمة الإيرانية طهران، جاءت نتائجها سلبية للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس، بالإضافةِ إلى المدير الإداري غيث مهنا، بينما جاءت النتائج ايجابيةً لكلٍ من مدربِ الحراس أحمد جاسم، والمعالج ياسين خضير، والمحاسب مصطفى خالد.

وذكر بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد الآسيوي بملابساتِ ما حدثَ اليوم، وبانتظار الردِّ النهائي" .

من جهةٍ أخرى، أوضحَ مشرفُ المنتخب الوطنيّ، يونس محمود: أن "إدارة المنتخب الوطنيّ تبذل قصارى جهدها من أجل تأمينِ وصول اللاعبين المحترفين للالتحاقِ ببعثةِ المنتخب الوطني".

وقال محمود، إن "موضوع إلغاء رحلاتِ اللاعبين خارج إرادة الاتحاد، وهو حدثٌ طارئ، حيث سبق أن تم تأكيد الحجوزات لجميع اللاعبين منذ وقتٍ سابق"، مبينا أن "الاتحاد العراقيّ لم يدخر جهداً في تذليلِ الصعاب وتأمينِ وصولهم".

على صعيدٍ متصلٍ، كشفَ المديرُ الإداري للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تأمين الحجوزاتَ البديلة لجميع اللاعبين، ومن المؤمل وصولهم غداً".

يشار إلى أن الجهاز الفني والإداري للمنتخبِ العراقي ما يزال يتريث في قضيةِ استدعاء اللاعب (سعد ناطق)، حيث تم تداولُ الموضوع ما بعد نهايةِ الوحدة التدريبيّة التي أجراها المنتخبُ الوطني، عصر يوم الاثنين، وتم الاتصالُ باللاعبِ لمعرفةِ مدى جاهزيته إذا ما تطلب أمر استدعائه للانضمامِ بشكلٍ رسمي مع وفد المنتخبِ الوطني، وأبدى اللاعب جاهزيته واستعداده في تلبيةِ تمثيل المنتخبِ.

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