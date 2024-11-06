إنتر وأرسنال وبرشلونة.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إنتر ميلان ضد أرسنال في الجولة الـ4 من دوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة أمام النجم الأحمر.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومواعيدها بتوقيت بغداد:

كلوب بروغ وأستون فيلا – 8:45 مساءً – bein sports 2

إنتر وآرسنال – 11:00 مساءً – bein sports 2

بايرن ميونخ وبنفيكا – 11:00 مساءً – bein sports 4

باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد – 11:00 مساءً – bein sports 1

رد ستار وبرشلونة – 11:00 مساءً – bein sports 3

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2:

ألتين أسير X التعاون السعودي – 4 مساء - beIN Sports AFC 3 HD

الكويت الكويتي X شباب الأهلي – 6 مساء - beIN Sports AFC HD

الخالدية البحريني X القوة الجوية العراقي – 6 مساء - beIN Sports AFC 1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج:

ظفار العماني X دهوك العراقي – 4 مساء

أهلي صنعاء اليمني X النصر الإماراتي – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا:

بارلا X فالنسيا – 8 مساء.