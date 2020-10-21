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إنتر ميلانو يعلن إصابة المغربي حكيمي بكورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-21T17:02:43+0000
إنتر ميلانو يعلن إصابة المغربي حكيمي بكورونا

شفق نيوز/ أعلن إنتر ميلانو الإيطالي، الأربعاء، إصابة مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي غيابه عن مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر: "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

ونقلت "فرانس برس" عن النادي الإيطالي: "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويشكّل غياب حكيمي ضربة للإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من ريال مدريد بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بروسيا دورتموند الألماني.


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