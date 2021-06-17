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نتائج 7 مواجهات في دوري التأهيل لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-17T16:56:06+0000
نتائج 7 مواجهات في دوري التأهيل لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى التاهيلي للممتاز لكرة القدم.

وأسفرت المواجهات عن فوز فريق نادي العلم على مضيفه فريق نادي الجيش 2-0 ، وفوز فريق نادي عفك على فريق نادي غاز الشمال 3-2 ، وتعادل فريق نادي نوروز على مضيفه فريق نادي الدفاع المدني 1-1 ، وتعادل فريقا نادي كربلاء مع ضيفه مصافي الجنوب 2-2 ، وتعادل سوق الشيوخ مع ضيفه فريق نادي الجنسية 0-0 ، وفوز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي برايتي 4-1 .

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة ، بينما استعاد عفك صدارته في ترتيب المجموعة الاولى برصيد 22 نقطة.

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