نتائج 7 مواجهات في دوري التأهيل لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى التاهيلي للممتاز لكرة القدم.

وأسفرت المواجهات عن فوز فريق نادي العلم على مضيفه فريق نادي الجيش 2-0 ، وفوز فريق نادي عفك على فريق نادي غاز الشمال 3-2 ، وتعادل فريق نادي نوروز على مضيفه فريق نادي الدفاع المدني 1-1 ، وتعادل فريقا نادي كربلاء مع ضيفه مصافي الجنوب 2-2 ، وتعادل سوق الشيوخ مع ضيفه فريق نادي الجنسية 0-0 ، وفوز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي برايتي 4-1 .

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة ، بينما استعاد عفك صدارته في ترتيب المجموعة الاولى برصيد 22 نقطة.