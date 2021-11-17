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نتائج 6 مواجهات لدوري الدرجة الاولى المؤهل للممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-17T15:19:35+0000
نتائج 6 مواجهات لدوري الدرجة الاولى المؤهل للممتاز

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري العراقي الممتاز.

وتمكن فريق نادي الحدود من الفوز على ضيفه فريق نادي عفك بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة أيضاً انتهت مباراة فريق نادي المرور مع ضيفه فريق نادي العلم 2-1، فيما فاز فريق نادي مصافي الجنوب على ضيفه فريق نادي الدفاع المدني بنتيجة 2-0.

في حين تعادل فريق نادي دهوك مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ 1-1، كذلك تعادل فريق نادي ميسان مع ضيفه فريق نادي الرمادي بنتيجة 1-1، وحسم التعادل السلبي مباراة فريق نادي الصليخ مع ضيفه فريق نادي الكوفة 0-0.

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