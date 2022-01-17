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نتائج 6 مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T14:19:55+0000
نتائج 6 مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ست مباريات كروية، يوم الاثنين، مع انطلاق منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

والتقى فريق نادي الرمادي مع ضيفه فريق نادي مصافي الجنوب، وانتهت لصالح الرمادي بنتيجة 3–2، كما فاز فريق نادي عفك على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 2–0، كذلك تمكن فريق نادي الكوفة من الفوز على ضيفه فريق الدفاع المدني بنتيجة 2–0.

كما التقى فريق نادي العلم مع ضيفه فريق نادي ميسان وانتهت بالتعادل 1–1، كما تعادل فريق نادي الحدود سلبياً مع ضيفه فريق نادي الصليخ بنتيجة 0–0، وبنفس النتيجة تعادل فريق نادي المرور سلبياً مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ.

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