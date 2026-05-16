نتائج 6 مواجهات في الجولة الرابعة لدوري محترفي السلة العراقي

أقيمت، مساء السبت، ست مباريات ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، بواقع ثلاث مواجهات في قاعة كركوك ضمن المجموعة الأولى، وثلاث أخرى في بغداد لحساب المجموعة الثانية.

وفي المجموعة الأولى، حقق زاخو فوزاً كبيراً على عمال نينوى بنتيجة 92-54، فيما تغلب سابيس على غاز الشمال بنتيجة 81-62، بينما فاز الدفاع الجوي على نفط الشمال بنتيجة 90-34.

وفي منافسات المجموعة الثانية التي أقيمت في بغداد، فاز نفط ميسان على الحلة بنتيجة 72-69، فيما تغلب الحشد الشعبي على اليقظة بنتيجة 85-62.

كما حقق دجلة الجامعة فوزه الأول في الدوري بعد تفوقه على الكهرباء بنتيجة 59-43.