نتائج 6 مواجهات في الجولة الثالثة لدوري محترفي السلة العراقي

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

جرت، اليوم الخميس، 6 مباريات في منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة بموسمه الجديد، حيث أُقيمت المباريات بنظام المجموعتين بمشاركة 12 فريقاً، موزعة على مجموعتين، إذ تقام منافسات المجموعة الأولى في كركوك، فيما أقيمت مباريات المجموعة الثانية في بغداد.

وفي مباريات المجموعة الأولى، التي احتضنتها قاعة كركوك في محافظة كركوك، تفوق فريق سابيس على عمال نينوى بنتيجة 80-58 نقطة.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق غاز الشمال من تحقيق فوز صعب على نفط الشمال بنتيجة 65 -61، أما اللقاء الثالث فقد فاز الدفاع الجوي على زاخو بنتيجة 58-48 نقطة.

وفي مباريات المجموعة الثانية، التي احتضنتها قاعة الأرمني في العاصمة بغداد، حقق فريق الكهرباء فوزا على اليقظة الديواني بنتيجة 57 -49 نقطة.

وفي المواجهة الثانية فاز الحلة على فريق دجلة الجامعة بنتيجة 52-47 نقطة، أما المباراة الثالثة فقد فاز الحشد الشعبي على نفط ميسان بنتيجة 63-60 نقطة.