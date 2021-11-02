نتائج 6 مباريات في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى العراقي

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة، وانتهت خمس منها بالفوز، فيما حسم التعادل مباراة واحدة.

وفي لقاء جمع فريق نادي السماوة بفريق نادي الجنسية، وانتهى لفوز السماوة بنتيجة 3-2، فيما فاز فريق نادي ديالى على ضيفه غاز الشمال بنتيجة 3-1، كما تمكن فريق الصناعات الكهربائية من الفوز على ضيفه فريق نادي الشرقاط 2-0.

وضيّف فريق نادي بابل على ملعبه فريق نادي البحري وانتهت المباراة بفوز بابل بنتيجة 1-0، وأيضاً فاز فريق نادي الناصرية على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 1-0، وأخيراً تعادل فريق نادي كربلاء مع ضيفه فريق نادي البيشمركة 0-0.

وجرت يوم امس الاثنين ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى، لحساب الجولة الثالثة، وانتهت ثلاث منها بالفوز، فيما حسم التعادل المباريات الأخرى.