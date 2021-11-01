نتائج 6 مباريات في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى العراقي

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات في دوري الدرجة الأولى، يوم الاثنين، لحساب الجولة الثالثة، وانتهت ثلاث منها بالفوز، فيما حسم التعادل المباريات الأخرى.

وضيّف نادي دهوك على أرضه فريق نادي ميسان، وانتهى اللقاء بفوز دهوك بنتيجة 1–0، فيما فاز فريق نادي الحدود على مصافي الجنوب بنتيجة 3–2، كذلك تغلب فريق سوق الشيوخ على نادي العلم بنتيجة 2–1.

وحسم التعادل مباراة فريق نادي الرمادي وفريق عفك بنتيجة 1–1، وبنفس النتيجة انتهى لقاء فريق نادي الصليخ وفريق الدفاع المدني 1-1، فيما تعادل فريق نادي الكوفة مع فريق نادي المرور بنتيجة 0–0.