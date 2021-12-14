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نتائج 6 مباريات.. دهوك وكربلاء يتصدران دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-14T15:14:50+0000
نتائج 6 مباريات.. دهوك وكربلاء يتصدران دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، 6 مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز بكرة القدم.

ففي المباراة الاولى فاز فريق نادي كربلاء على ضيفه الشرقاط  2 – 1.

وفاز فريق نادي البيشمركة على ضيفه فريق نادي ديالى بنتيجة 2 – 1، وبنفس النتيجة فاز فريق نادي الناصرية على ضيفه فريق نادي السماوة، وبالنتيجة ذاتها فاز فريق نادي الصناعات الكهربائية على ضيفه فريق نادي الحسين.

وفاز فريق نادي الجنسية على ضيفه فريق نادي بابا بنتيجة 2-0، وانتهت مباراة فريق نادي غاز الشمال مع ضيفه البحري بالتعادل الايجابي 1- 1.

ويتصدر فريق دهوك ترتيب فرق المجموعة الاولى برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر فريق نادي كربلاء ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.

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