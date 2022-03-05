نتائج 5 مواجهات لدوري الدرجة الاولى والمتصدر يتعثر

شفق نيوز/ جرت خمس مواجهات كروية، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم للمجموعة الاولى.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي عفك على ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ 7-2، كما فاز فريق المرور على ضيفه فريق ميسان 2-1، ونجح فريق نادي الدفاع المدني بالفوز على مضيفه المتصدر فريق نادي الحدود 1-0.

فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق نادي دهوك مع ضيفه فريق نادي الصليخ بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة انتهت مباراة فريق الرمادي مع ضيفه فريق الكوفة 1-1.

ويتصدر فريق الحدود المجموعة الاولى رغم خسارته اليوم امام الدفاع المدني برصيد 34 نقطة، يلاحقه فريق دهوك برصيد 32 نقطة، ثم الرمادي ثالثا برصيد 27 نقطة.