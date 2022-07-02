نتائج ومباريات مهمة في بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية

شفق نيوز / تُقام يوم السبت، ثمانية لقاءات مهمة ضمن منافسات بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تحتضنها العاصمة بغداد، للفترة من 30 حزيران ولغاية الثالث من تموز الحالي، بمشاركة 24 فريقاً من مختلف محافظات البلاد.

وأسفرت نتائج يوم أمس، عن فوز بسطاملي على سنجار في أولى اللقاءات بشوطين لواحد، وحقق مصافي الشمال فوزاً ثميناً على الغراف بشوطين دون رد، بينما تمكن شباب القيارة من الانتصار على نفط ميسان بشوطين دون مقابل.

واستطاع الأنبار من الفوز على الطوز بشوطين دون رد، وخسر الجيش أمام نينوى بالنتيجة ذاتها، فيما تمكن فريق الحسين من الحاق الهزيمة بمنافسه الكوفة.

الصديقية هو الآخر استطاع الفوز على حديثة بشوطين دون رد، فيما خسر هبهب أمام سنجار، بشوطين دون مقابل، وخسر الغراف مجدداً امام جنوب الموصل بشوطين دون رد.

وهزم فريق الهندية منافسه الموصل بشوطين لواحد وعاد بسطاملي من جديد لتسجيل انتصاراً على الشطرة بشوطين لواحد، كما فاز القاسم بشوطين دون رد على مصافي الشمال، وتغلب الهاشمية على هيت بشوطين لواحد، وحقق المقدادية فوزا رائعا على الشورجة بشوطين دون رد، فيما استطاع سنجار من الفوز على الأنبار.

وتمكن فريق الصديقية من الفوز على الهندية بشوطين دون رد، وتخطى فريق الحسين على شباب القيارة بشوطين لواحد، واختتم فريق جنوب الموصل مباريات اليوم الثاني بالفوز على نينوى بشوطين لواحد.