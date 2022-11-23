نتائج مواجهات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق أمانة بغداد على نظيره فريق مصافي الجنوب بثلاثةِ أهداف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب البحري ضمن الجولة الثانية لمنافساتِ دوري الدرجةِ الأولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضمن المنافسات ذاتها تغلب فريق بيشمركة السليمانيّة على نظيره فريقِ الرمادي بثلاثة أهدافٍ من دون مُقابلٍ في المُباراةِ التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب بيشمركة.

وتغلب فريق الدفاع المدني على نظيره فريقً الحويجة بهدفين مقابل هدف في المباراةِ التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعبِ الـ 5000 متفرج، بينما فاز فريق الصناعات الكهربائية على مضيفه فريق ميسان بهدفين مقابل هدف واحد.

وتغلب فريق البحري على نظيره فريق سامراء بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدف في المباراةِ التي أقيمت في ملعب البحري .