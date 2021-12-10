نتائج مواجهات اليوم في دوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، سبع مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم.

ففي اللقاء الاول فاز فريق نادي الكوفة على ضيفه فريق نادي الرمادي بنتيجة 1 – 0 ، واللقاء الثاني شهد تعادل فريق نادي الحدود مع ضيفه الدفاع المدني بنتيجة 2 – 2 .

بينما حقق مصافي الجنوب نتيجة كبيرة بفوزه على فريق نادي العلم 5 – 1، وفاز فريق نادي الصليخ على ضيفة فريق نادي دهوك بنتيجة 2 – 1، وتعادل فريق نادي ميسان مع ضيفه فريق نادي المرور ايجابياً بنتيجة 1 – 1.

كما تعادل فريق نادي عفك مع ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ ايجابياً بنتيجة 1 – 1، وتعادل فريق نادي الناصرية مع فريق الصناعات الكهربائية سلبياً بنتيجة 0 – 0.