نتائج مواجهات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

جرت ست مباريات لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وفي مباريات المجموعة الأولى التي جرت في كركوك، حقق فريق الدفاع الجوي فوزاً كبيراً على عمال نينوى بنتيجة 124-67 نقطة.

فيما تمكن فريق سابيس من تحقيق فوزاً مريحاً على نفط الشمال بنتيجة 92-65 نقطة.

وفي مباراة سهلة لزاخو حقق فوزاً بفارق واسع على فريق غاز الشمال 91-37 نقطة.

بينما جرت مباريات المجموعة الثانية في قاعة النادي الأرمني بالعاصمة بغداد، وتمكن فريق الكهرباء من حسم اللقاء لصالحه بعد تغلبه على فريق الحشد الشعبي بنتيجة 73-67 نقطة.

وحقق فريق نفط ميسان الانتصار على فريق دجلة الجامعة بنتيجة 53-47 نقطة.

بينما فاز فريق الحلة على اليقظة الديواني بنتيجة 61-52 نقطة.

وجرت المرحلة الأولى من البطولة بنظام المجموعتين بمشاركة 12 فريقاً، حيث جرت مباريات المجموعة الأولى في كركوك، والمجموعة الثانية في بغداد.