نتائج منافسات دور الثمانية للكرة الطائرة في السليمانية

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، منافسات التجمع الاول من دور الثمانية لدوري أندية العراق للدرجة الممتازة في محافظة السليمانية بقاعة نادي البيشمركة للفترة من الحادي عشر ولغاية الثامن عشر من شهر شباط الحالي .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اولى مباريات التجمع الأول من دور الثمانية انتهت بتحقيق الشرطة انتصاراً سهلاً على اربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-16) (25-18) (25-20)، وفي ثاني مباريات التجمع الأول من دور الثمانية، غاز الجنوب ينتصر على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-19) (25-20) (25-18).

وفي ثالث المباريات، حقق البيشمركة الأنتصار على حساب الجيش بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (25-20) (23-25) (25-20) (25-13).

وفي ختام مباريات اليوم حقق البحري الفوز على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (30-28) (25-19) (25-17).