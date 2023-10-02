نتائج مخيبة لمنتخبات العراق في هانغتشو الصينية

شفق نيوز/ أسفرت نتائج منافسات المنتخبات العراقية في دورة الالعاب الاسيوية الجارية في هانغتشو الصينية عن خروج اللاعب العراقي اسحاق ابراهيم الدغمان من الدور 16 بعد خسارته أمام اللاعب الايراني بنتيجة 142-145 ضمن منافسات فعالية القوس والسهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر .

كما خرجت اللاعبة العراقية فاطمة سعد المشهداني من الدور 16 بعد خسارتها امام امام اللاعبة الهندية بنتيجة 141-146 ضمن منافسات فعالية القوس والسهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر .

واحتل اللاعب العراقي سليمان احمد السامرائي المركز السادس في السباق النهائي 1000 متر فردي ضمن منافسات فعالية الكانوي بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر .

واحتل فريق الزوجي العراقي المؤلف من وائل جبار واحمد قيس المركز التاسع والأخير في السباق النهائي 590 مترا زوجي ضمن منافسات فعالية الكانوي بدورة الألعاب الاسيوية.

وخرج أيضاً فريق الزوجي العراقي اسحاق ابراهيم الدغمان و فاطمة سعد المشهداني من الدور 16 بعد خسارته أمام فريق الزوجي من الصين تايبيه بنتيجة 152 - 158 ضمن منافسات فعالية القوس والسهم بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر.